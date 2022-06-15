Сегодня в общественной приемной Липецкого горсовета личный прием провел спикер парламента Александр Афанасьев.

Жители ул. Пришвина обратились к председателю горсовета с просьбой благоустройства территории возле домов 1, 5, 9,16. Липчанки пожаловались на то, что между домами и на детской площадке не окашивают траву. В районе дома 20 по ул. Железнякова находится аварийный столб, люди попросили убрать его, а также опились сухие деревья на всей улице. Недовольны жители и состоянием остановок в районе Опытной: они сильно разбиты и не ухожены. Также местным жителям не хватает газетного киоска, где можно было бы не только купить газеты, но и другую бытовую мелочь.

— Мы очень любим свой район. Очень он нам нравится. И сердце болит, глядя на то, как он зарастает травой. А разбитые остановки очень портят внешний облик всего района, — поделилась Татьяна.

Тренер по дзюдо Игорь Белякин на протяжении 10 лет тренировал ребятишек в школе №21 в 15 микрорайоне. Там располагался один из филиалов спортшколы №6. Но после того, как были приняты новые правила противопожарного режима по которым размещение секций и кружков в подвальных помещениях школ запрещено, договор аренды с ним расторгли. Секция не работает с сентября прошлого года. По словам Игоря Белякина, секция среди местных школьников очень востребована. А в ФОК, где теперь располагается спортшкола многим неудобно ездить. Тренер обратился с просьбой к председателю посодействовать в возобновлении работы секции.

— Это проблема системная, по городу во многих школах располагаются секции и кружки. Какие-то меры по их сохранению уже предприняты мэрией. В ближайшее время на профильную комиссию вынесу этот вопрос, пригласим все заинтересованные стороны, и еще раз обсудим, что можно сделать, — сказал спикер горсовета Александр Афанасьев.

Еще две заявительницы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обратились с просьбой оказания материальной помощи.

Часть вопросов удалось решить прямо во время приема. По другим будут направлены запросы в профильные структуры.