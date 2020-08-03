Жители Павловки не дождались ответа сельской администрации, прокуратура обязала главу устранить нарушения

Прокуратура Добринского района провела проверку по коллективному обращению исполнения сельсоветом законодательства об обращениях граждан.

25 мая 2020 году в администрацию Новочеркутинского сельсовета поступило коллективное обращение в форме электронного документа по факту ненадлежащего рассмотрения их предыдущего обращения, датируемого 20 мая. В нем сообщалось об обустройстве дороги на улице Школьной в с. Павловка. Заявители просили, чтобы сельская администрации сообщила им о дате проведения публичных слушаний по указанному вопросу.

Данное обращение зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции администрации поселения. Однако данные о разрешении по существу и направлении письменного ответа на обращение отсутствовали.

Кроме того, в администрацию сельского поселения 9 июня 2020 года поступило коллективное обращение жителей с. Павловка в форме электронного документа по факту ненадлежащего рассмотрения их предыдущих обращений о вырубке деревьев, которые создают угрозу электропроводов перед их жилым домом.

Ответ на указанное обращение тоже не давался.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении в отношении главы администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет и и.о. главы администрации этого же сельского поселения вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59. КоАП РФ. В адрес руководителя исполнительного органа местного самоуправления прокурором внесено представление об устранении нарушений.

Акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщает п​​​​​рокуратура Добринского района.