Жители Подмосковья расплачивались поддельными купюрами в магазинах Липецка

В июле 2020 года в течение нескольких дней неизвестные лица при покупке товара расплачивались фальшивыми деньгами в магазинах Липецка. Злоумышленники использовали поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей.

После обнаружения «фальшивки» продавцы магазинов обратились в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБЭПиПК УМВД России по Липецкой области задержали предполагаемых участников преступления – двоих мужчин, 25 и 26 лет, и 25-летнюю женщину. Все они являются жителями Подмосковья.

В ходе следствия сотрудники полиции изъяли из оборота восемь фальшивых пятитысячных купюр. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», максимальная санкция которой – до восьми лет лишения свободы. Решением Правобережного районного суда города Липецка подозреваемые заключены под стражу, ведется следствие.

Видео: пресс-служба УМВД России по Липецкой области.