Стратегия Липецкой области до 2030 года вошла в финальную стадию разработки с привлечением жителей. Об этом сегодня на брифинге для журналистов местных СМИ сообщил заместитель главы региона Сергей Курбатов. Он подчеркнул, что это очень важный документ общественного согласия.

«Мы вместе с населением сегодня формируем масштабный план действий по развитию Липецкой области, – сказал Сергей Курбатов. – Стратегия – это единый вектор движения вперед. Она включает набор флагманских проектов, которые должны обеспечить повышение конкурентоспособности региона и его базовых отраслей. Идет масштабная работа по созданию условий для привлечения и удержания капиталов внутри области». Но важно помнить, что ключевая фигура – это житель Липецкой области, и положительные изменения в регионе должны быть, главным образом, направлены на улучшение его жизни, подчеркнул Сергей Курбатов.

В рамках завершившихся трех этапов разработки Стратегии проведена социально-экономическая диагностика региона, оценка его конкурентоспособности, проработаны стратегические вызовы, предложена доктрина развития и приоритетные направления. Именно аналитика и сбор мнений позволят выявить основные проблемные точки, которые требуют комплексного подхода и решения. Важно создать единую структуру данных, которая позволит отслеживать эффект от проделанных изменений и собирать обратную связь.

Подробная информация о Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года представлена на портале https://стратегия.липецкаяобласть.рф/. Здесь можно представить свои идеи и проекты, а также проголосовать за предложения, которые уже внесены.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что у каждого есть возможность заложить фундамент желаемого будущего, определить направления развития своего города, села или района. «Сейчас идет активная работа над предложениями в Стратегию Липецкой области до 2030 года. Базовые приоритеты этого важнейшего документа – демография, здравоохранение, борьба с бедностью, рабочие места и достойная зарплата», – подчеркнул Игорь Артамонов.