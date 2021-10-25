Сыры из Липецкой области участвуют во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном Минсельхозом России. 20 октября началось народное голосование. Оно продлится до 7 ноября, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Свои голоса за любимые бренды уже отдали 350 тысяч человек по всей стране. Сейчас лидируют Ставропольские яблоки (21,6 тысячи голосов), Тамбовская картошка (19 тысяч) и Саратовский калач (16,9 тысячи). Липецкие бренды пока сильно отстают. За сыр «Становлянский» проголосовали 87 человек, за «Раненбургский сыр» – 24, за «Чернавский» – 12.

По словам экспертов, сыр Становлянский – это сохранение старых традиций, применение современных технологий, талант и любовь мастеров-сыроделов. Он производится по разработанной владельцем предприятия рецептуре из экологически чистого молока коров собственной фермы. Раненбургский сыр обладает нежным сливочным вкусом с фруктово-ореховыми нотками. Благодаря наличию собственных коров, находящихся на свободном выпасе, предприятие получает полностью контролируемое, жирное и питательное молоко, основу своих сыров. Вкус сыра Чернавский удивителен. Тонкие, едва уловимые сладко-соленые фруктовые нотки сочетаются в нем с кислым послевкусием. Чуткий нос уловит тут запах сливок, скошенной травы и полевого воздуха после летнего дождя.

«Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников Липецкой области», – уверен глава региона Игорь Артамонов.