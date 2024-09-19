Три проекта, разработанные командой управления цифрового развития Липецкой области, претендуют на победу на всероссийском форуме «ПРОФ-IT». Жители региона могут поддержать земляков, проголосовав за умные сервисы. Первый – это цифровой помощник, который помогает заявителю выбрать нужную услугу в сфере имущественных и земельных отношений и разобраться в порядке её получения. Второй – сервис о мероприятиях (творческих, спортивных, развивающих и так далее) в рамках проекта «Липецкое долголетие». Третий – личный менеджер для оперативного решения вопросов между семьей и госструктурами.

Отдать свой голос можно за все три проекта. Для этого нужно авторизироваться, пройдя по ссылкам. Потом в открывшемся окне указать свой номер телефона и позвонить по указанному номеру – звонок бесплатный.

«Умные сервисы помогают уже не только липчанам быстро и дистанционно получать ряд услуг, но и жителям других регионов. Многие разработки, внедренные в работу в Липецкой области, получили одобрение на федеральном уровне и рекомендованы к внедрению в других субъектах», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.