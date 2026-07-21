Жители региона могут поддержать липецкие проекты в сфере туризма

Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» и маршрут «Сказки и легенды Липецкой земли» номинированы на престижную премию Russian Traveler Awards 2026. Премия проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а победителей выбирают сами путешественники. Липецкие проекты могут поддержать жители региона, отдав свой голос до 30 октября на сайте. Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» находится в номинации «Фестиваль/праздник». «Сказки и легенды Липецкой земли» – в номинации «Экскурсионный маршрут». Итоги станут известны в ноябре.

«Оба проекта стали яркими событиями для любителей путешествовать и открывать для себя что-то новое. Они обязательно получат продолжение в Липецкой области. А победа в конкурсе, на которую мы рассчитываем, сделает их еще более популярными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.