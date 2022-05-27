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Жители региона могут проголосовать за объекты благоустройства до 30 мая

3 минуты назад
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Завершается голосование за объекты благоустройства на 2023 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Каждый житель Липецкой области старше 14 лет может отдать свой голос на единой общероссийской платформе 48.gorodsreda.ru. Для этого нужно перейти по ссылке и через подтвержденную запись на портале «Госуслуги» выбрать одну из представленных территорий. Кроме того, проголосовать можно при помощи волонтёров. Более 800 добровольцев ежедневно работают в торговых центрах, парках, МФЦ и на крупных предприятиях. Узнать их довольно просто – по фирменным манишкам с лозунгом «Города меняются для нас». Собранная волонтёрами информация не хранится на серверах и не может быть использована повторно.

До 30 мая можно успеть сделать свой выбор и повлиять на результаты. На сайте 48.gorodsreda.ru за объекты благоустройства отдали свои голоса уже более 115 тысяч человек. И их количество растёт. Билборды, баннеры с информацией о проекте размещены в самых проходимых точках городов-участников онлайн-голосования. Для рейтингового голосования Липецкая область представила 54 объекта в восьми городах.

«Благоустроенных мест в регионе должно стать больше. Преображение каких территорий в приоритете у самих жителей помогает выяснить онлайн-платформа для голосования. Те пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, мы сможем обновить в 2023 году в первую очередь», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

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