31 мая завершится голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. На единой онлайн-платформе Липецкая область представила 50 объектов в восьми городах – Липецке, Ельце, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске и Грязях.

Свой выбор сделали уже более 100 тысяч человек. Так, большинство участников голосования в Липецке хотят видеть благоустроенными сокольский парк и пляж в районе ЛТЗ, в Ельце – игровую зону «Четыре сезона» и площадь в районе ДК «Железнодорожников». В Данкове по количеству голосов лидирует многофункциональная спортивная площадка на улице Полевой, в Лебедяни – Базарная площадь, в Чаплыгине, Грязях, Задонске и Усмани – скверы, расположенные в районе улиц Толстого, Гагарина, Запрудная и Матросова соответственно.

«Жители региона каждый год активно включаются в голосование и сами решают, что изменить в регионе, какие объекты благоустроить, где проводить работы в первую очередь. Для нас очень ценно мнение граждан. Мы делаем Липецкую область таким регионом, в котором хочется жить и работать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Повлиять на результаты голосования можно до 31 мая включительно. К участию приглашаются все жители Липецкой области старше 14 лет. Сделать выбор можно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.