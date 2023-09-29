Завершился творческий конкурс «Лучшая народная эмблема 70-летия образования Липецкой области». Его победителем стала Ольга Афанасьева из Усмани. Её работа получила больше всего голосов.

Участие в конкурсе принимали жители региона в возрасте до 35 лет. Всего на конкурс прислали 39 заявок. Голосование проходило на официальной странице правительства Липецкой области в социальной сети ВКонтакте.

Эмблема будет использоваться в рамках празднования 70-летия Липецкой области.

«Юбилей области – значимое событие для всех её жителей. Мы благодарим каждого, кто принял участие в конкурсе по созданию эмблемы и прислал свои работы», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.