Жители села Ленино получили стабильное водоснабжение

В селе Ленино Липецкого округа успешно реализован проект по развитию централизованного водоснабжения. За счет средств казначейского инфраструктурного кредита завершено строительство разведочно-эксплуатационной скважины производительностью 240 кубометров в сутки.

Данный источник полностью обеспечил подачу воды для нового жилого района, предоставив стабильное и бесперебойное водоснабжение для 374 земельных участков. Параллельно было проложено более 9 км водопроводных сетей, введённых в эксплуатацию в 2026 году.

Комплексный проект позволит жителям села Ленино пользоваться качественными коммунальными услугами в полном объёме.

«Обеспечение жителей качественным водоснабжением — один из наших приоритетов. В селе Ленино мы полностью закрыли потребность нового жилого района в воде: построили современную скважину и проложили более 9 км сетей. Люди должны жить в комфортных условиях, и мы продолжим работу в этом направлении по всей области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.