Жители Средней Матренки активно проходят диспансеризацию

Здоровье — бесценное достояние каждого человека.
Только вовремя принятые профилактические меры позволят не только его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания.
А диспансеризация — это одно из приоритетных направлений реализации национального проекта «Здравоохранение».
Любые болезни, обнаруженные в ранней стадии, гораздо легче лечить без последующих осложнений, шанс одержать верх над болезнью и сохранить привычный образ жизни, а иногда и вовремя сработать на опережение.
Диспансеризация — это бесплатное обследование, которое было проведено сегодня в здании ФАП села Средняя Матренка, сообщает паблик сельской администрации в ВК.
Такой возможностью, благодаря стараниям фельдшера Надежды Дмитриевны Нижегородовой, воспользовались 20 женщин.
При проведении медицинского осмотра они заполнили анкеты, уточнили свой вес и рост, замерили артериальное давление, были взяты пробы крови на исследование уровня холестерина, глюкозы в крови, сделали ЭКГ.
Прием провела акушер-гинеколог Зоя Васильевна Жубанова.
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