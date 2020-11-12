Жители Талицкого Чамлыка вышли на уборку села

В Талицком Чамлыке до прихода зимы решили навести порядок. В рамках благоустройства территории сельсовета работники культуры вместе с неравнодушными гражданами убирали в парке рядом со строящимся храмом мусор, листву, сорную растительность.

Большую помощь в субботнике оказали местные фермеры А.В. Жданов, Н.Н. Черников, Д.В. Бредихин, выделившие технику для погрузки и вывоза скопившегося за лето хлама с общественных пространств. Работа спорилась.







Пример Талицкого Чамлыка могут взять на заметку и другие сельские поселения. Пока не ударили морозы и не выпал снег, можно проводить подобные субботники. Как говорится, «умываться» никогда не поздно.