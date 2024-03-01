Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Крутогорье Липецкого района. Его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В объект вложили почти 20 млн рублей. В здании разместили кабинет фельдшера, аптечный пункт, процедурный кабинет. Медучреждение оборудовано для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В зоне обслуживания нового ФАПа – сёла Крутогорье и Пады, посёлок Первое мая. В общей сложности это 1158 человек, из которых 158 – дети. Всего в Липецком районе 22 фельдшерско-акушерских пункта, восемь отделений общей врачебной практики и одна амбулатория.

«Уже во многих сёлах региона мы открыли новые ФАПы. Жители теперь получают медицинскую помощь быстро и радом с домом, раньше по каждому случаю приходилось ездить в райцентр. Модернизацию региональной сферы здравоохранения мы продолжаем, в этом году капитально отремонтируем 11 крупных медучреждений – в Липецке и в районах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.