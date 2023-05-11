Модернизация сетей водоснабжения продолжается в Усманском районе. Как сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области, работа ведется в селе Куликово Усманского района в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Специалисты начали модернизацию в Куликово в конце февраля. Специалистам предстоит проложить пять километров новых труб и пробурить две скважины. «В селе уже проложили более трех километров водопровода, пробурили одну из скважин и получили анализ воды. Она соответствует нормам. Сейчас идет бурение второй скважины», – уточнили в управлении ЖКХ региона. После завершения всех работ около 1300 человек получат доступ к качественному водоснабжению. Это жители села, сельскохозяйственные предприятия и лесное хозяйство.

Всего в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Липецкой области в 2019-2024 годах построят 16 различных объектов. На эти цели предусмотрено более 795 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря строительству и модернизации систем водоснабжения качественной питьевой водой будет обеспечено 96,9% жителей Липецкой области.

«Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.