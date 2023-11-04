Ключи от новых квартир получили 12 семей в Задонске. Три многоквартирных дома по нацпроекту «Жилье и городская среда» построены меньше чем за год. Квартиры в них закупили для переселенцев из ветхого жилфонда. Жилье сдаётся с отделкой «под ключ» с установленной внутри сантехникой. Территория вокруг дома тоже благоустроена.

Липецкая область завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья. Для этого в регионе уже подходит к концу строительство около десятка домов, часть из которых введены в эксплуатацию. Новые многоэтажки появились в Грязях, Ельце, Задонске, Липецке, Липецком районе, Усмани, Лебедяни, Данкове. Только с начала года новоселье справили около тысячи человек, а всего почти за 5 лет улучшили свои жилищные условия более 4,7 тысячи человек.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.