Жительница Александровки мастерит цветы-светильники

Жительница села Александровка Марина ИВАНИЩЕВА ради своего хобби не считается ни с чем.

— Когда с подружками выезжаем в город, то они идут за обновками и косметикой, а я — в отдел электричества, чтобы купить шнуры с выключателями для моих светильников, — признаётся Марина Владимировна, повар по специальности.

Свои шедевры она изготавливает из изолона, какой не горит, его можно легко помыть от пыли. В электричестве, по её словам, уже сама разбирается, но не рискует пока его подсоединять, помогают сыновья Денис и Константин.

— Они Вас в творчестве поддерживают? — спрашиваю у собеседницы.

— Честно говоря, сначала скептически относились к моему увлечению, сетовали, что много места в доме отвела для своей работы. Но потом перешли на мою сторону, когда сами стали видеть, что из моих мучений (так они говорили) в результате получается.

Марина рассказала: это занятие она себе не так давно нашла. Сперва делала из гофрированной бумаги букеты, в каждый цветок вставляла сюрприз (обычно — конфету) и дарила близким. Однако сейчас, смеясь, об этом периоде вспоминает:

— На тот момент мне всё казалось прекрасным, теперь критически на те изделия гляжу.

— У Вас есть любимые среди сотворённых? — задаю вопрос Марине.

— Обычно последний экспонат всегда считаю лучше предыдущих. Потом сделаешь очередной, и тот меркнет.







Разные по форме и размеру светильники.

Если делать, к примеру, светильник-розу, надо мастеру не только всё необходимое из материалов иметь, но ещё лепестки цветка нагреть, подогнуть, чтобы они приняли нужную форму, а потом натянуть на несколько секунд на ту округлую лапму, какая и будеть дарить свет (рукодельница провела небольшой мастер-класс для нас). Поначалу женщина «грела» изолон на газовой плите.

Много ожогов обрела благодаря своему хобби. Старший сын, видя такие страдания мамы ради красоты, подарил ей строительный фен.

— Сразу дело у меня пошло гораздо быстрее. И раскаляется он до 350 градусов. Ночью могу сидеть до той поры, пока не доделаю. Летом, правда, очень страдала: из-за огородных работ некогда этим заниматься. Сейчас и зимой вечера длинные — с радостью всё свободное время посвящаю моим светильникам.

— У вас в семье ещё были такие рукодельники?

— Мама вязала хорошо и вышивала. Я тоже это могу, хотя сильно не увлекалась. Лишь в последнее время почему-то пришло ко мне желание делать светильники, дарить знакомым. Увидела впервые, конечно, в Интернете и сразу загорелась желанием сделать не хуже. Только своё получается всё равно немного по-другому, так как всегда вносишь личные коррективы.

Последнее изделие мастерицы. На данный момент пока самое любимое.

Изолон Марина заказывает в Интернет-магазинах. Недешёвый, надо сказать, материал.

— На своё увлечение денег не жалею. Последнюю копейку отдам на него. Это такая хорошая отдушина в жизни.

Говорит: даже если сильно устанет, обязательно сделает хоть несколько «операций», иначе не уснёт. Как и в любом другом деле, утверждает М.В. Иванищева, тут главное — желание. И тогда у каждого всё, что захочет, получится.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.