Куратор проекта «Сообщества неравнодушных» в Чаплыгине Ирина Шульга победила во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой». Он прошел с 1 по 4 октября в Ростове-на-Дону в рамках форума «серебряных» добровольцев.

Её проект «Добро не терпит промедления» в номинации «Когнитивное здоровье старшего поколения» направлен на улучшение качества жизни людей серебряного возраста и поддержку их активного долголетия. Ирина Шульга получила грант в 300 тысяч рублей на развитие своего проекта.

Запланированные акции проекта направлены на профилактику когнитивных нарушений. Это мастер-классы по рукоделию, арт-терапии, часы физических упражнений и пальчиковой гимнастики. Всего от Липецкой области в финал грантового конкурса прошли шесть проектов.

Форум объединил 500 активных серебряных волонтёров в возрасте от 55 до 84 лет из 77 регионов РФ, в число которых вошли руководители центров серебряного добровольчества, финалисты грантового конкурса «Молоды душой», представители органов исполнительной власти. В рамках форума представители «серебряного» волонтёрства посетили образовательные программы и мастер-классы, которые прошли под руководством ведущих тренеров и экспертов. Добровольцы узнали, как подготовить и организовать мероприятие, обучились актёрскому мастерству, прошли тренинг по эмоциональному интеллекту и практикам саморегуляции, а также раскрыли тему актуальных направлений добровольчества и провели занятие по нейрохакингу на улучшение работы мозга.

«В Липецкой области очень много представителей старшего поколения, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают вести активный образ жизни. Мы стараемся создавать необходимые условия для их переобучения, саморазвития, общения. Видим, что разработанные в регионе проекты востребованы и актуальны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.