В марте 2023 года 21 летняя жительница Добринского района совершила угон автомобиля Фолцваген Пассат, проехав на нем 750 метров не справилась с управлением и съехала на угнанном автомобиле в пруд, расположенный в п.свх. Петровский Добринского района Липецкой области.

Злоумышленница была задержана на месте местными жителями, вину в совершении преступления не отрицала.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, предъявленные государственным обвинением доказательства вины подсудимой оказались бесспорными, в следствии чего суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Дмитрий Марчуков, помощник прокурора.