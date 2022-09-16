Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Добринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», в отношении 38-летней жительницы района.

27 августа она обратилась в полицию с заявлением о том, что односельчанка оклеветала её сына в том, что он угнал и повредил ее машину ВАЗ-21074. Женщина сообщила, что хозяйка машины после распития алкогольных напитков могла сама разрешить ему покататься на автомобиле.

В производстве отделения дознания имеется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» в отношении несовершеннолетнего сына заявительницы. Собранные в ходе расследования уголовного дела доказательства позволили сделать вывод о причастности подростка к угону.

Попытка ввести в заблуждение сотрудников полиции и помочь сыну избежать ответственности не увенчалась успехом, а за ложный донос придётся ответить.