Жительница Добринского района увлекается скрапбукингом. Только посмотрите на эти альбомы!

Жительница села Пушкино Л.В. ЗАЕВА несколько лет увлекается скрапбукингом — изготовлением семейных и личных альбомов.

Вообще, по роду деятельности женщине много приходится заниматься творчеством. Она воспитатель с 20-летним стажем, последние 7 лет трудится в детском саду села Новочеркутино, куда доставляют ребятишек со всей округи. Сама женщина в хорошую погоду на работу добирается на скутере.

Новогодние шарики.

Шкатулка-комнатка “Мамино сокровище”.

Чайный домик.

— С малышами поделки готовим постоянно: мы должны развивать их творческие способности, — объясняет Людмила Владимировна, — да и рукоделие полезно для мелкой моторики рук. Я уже не говорю о том, как радуются мамы творениям своих чад.

— А как Вы лично стали готовить свои «поделки»? — спрашиваю у неё.

— Начала ещё лет 6-7 назад, сама не знаю почему. Где-то увидела идею, и самой захотелось. Свадебные и детские альбомы, шкатулки «Мамино сокровище» делаю и дарю своим близким. Стараюсь, чтобы моё изделие принесло радость тому, кому собралась преподнести, и надолго осталось на память.

С такого альбома обычно начинается история семьи.

Набор для стола молодожёнов.

Тут надо добавить: альбомы Заевой весьма нелёгкие на вес.

Сразу понятно: много основного материала и украшений ушло на них. Из одной страницы «выезжают» сразу ещё несколько. В тех, в свою очередь, некоторые элементы крутятся вокруг своей оси… Прямо чудеса, а не альбом! А в шкатулке-комнатке «Мамино сокровище» трепетным и бережливым мамам можно хранить всё от теста на беременность до первой соски или зубика малыша…

Пасхальное яйцо-сюрприз.

Банты, резиночки, заколки из ленточек. Они первыми увлекли мастерицу.

Такие новогодние игрушки не разбиваются. Их смело можно вешать на ёлку под носом у малышей.

По признанию собеседницы, всё она делает для самых родных и любимых людей (дочки, мамы, крестницы, племянницы), поэтому, естественно, в изготовку вкладывает всю душу. Помимо альбомов, крестнице на свадьбу сотворила шкатулку для сбора начального капитала. Свидетельство о браке со свечами и бокалами тоже оформила необычно. А когда в их семье родилась малышка, поспешила и ей на память подарить альбомчик.

Есть в копилке мастерицы чайный домик, какой украсит любую кухню. Крышечка открывается, а там — чай. Пожалуйста, берите и заваривайте. До того много новогодних игрушек увидели свет благодаря её рукам, а также немало пасхальных яиц-сюрпризов раздарила родным и знакомым. Про заколочки и бантики из ленточек она уже и не говорит: теперь заинтересовалась другим.

Из одной страницы получается несколько.

Некоторые картинки в альбоме вращаются вокруг своей оси.

— Стараюсь работу свою усовершенствовать, искать новые технологии, — рассказывает Л.В. Заева. — Раньше увлекалась вязанием носков, свитеров с ажурными рисунками. Мне это нравилось. Теперь переключилась на более сложные варианты.

— Много времени уходит на Ваши альбомы? — интересуюсь у рукодельницы.

— Все свободные минутки ими занимаю. Честно говоря, очень кропотливый труд. Но я всю себя этому посвящаю. Творчество меня успокаивает, отвлекает, расслабляет. Всем советую заняться: нервы здорово «становятся на своё место». Было бы желание!

— А Ваше «удовольствие», вероятно, дорого стоит? — вновь задаю вопрос мастерице.

— Скажу честно: недёшево. Ведь те же материалы или, например, бусинки или кружева для украшения я же не сама делаю, а заказываю в интернет-магазинах. Давно приобрела все необходимые инструменты, чтобы вырезать, отрезать, подравнивать. Сто раз продумаю, как, что и куда нужно прикрепить, перемеряю размеры неоднократно, уж потом отрезаю. Делаю сразу качественно. Если в чём-то ошибёшься, придётся переделывать. На брак не хочу смотреть!

Людмила Владимировна, имеющая богатый опыт в творческой деятельности и по роду основной профессии, и по велению души, новичков предупреждает: ни в коем случае не садиться за работу, если вы в плохом расположении духа и тем самым решили себя успокоить. Наоборот, только навредите своему шедевру, а то и испортите его. А брак не только ещё больше ухудшит вам настроение, но и «накажет» материально, ведь придётся использовать новый материал.

— Как домашние относятся к Вашему хобби?

— Им очень нравится, что делаю, только постоянно мне задают вопрос: «Ну как только у тебя хватает терпения?».

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива Л. Заевой.