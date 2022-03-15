За прошедшие сутки двое жителей региона стали жертвами мошенников при проведении сделок с недвижимостью в сети Интернет.

Так, 45-летняя жительница Липецкого района разместила на сайте объявление о сдаче дома в аренду. Вскоре ей позвонили потенциальные «арендаторы», которые заинтересовались помещением и сразу попросили реквизиты карты для перевода задатка. Когда женщина дала необходимые данные, мошенники увидели, что на данном счете денег нет. Тогда они заявили, что якобы не могут перевести деньги на карту данного банка, и попросили продиктовать реквизиты другого счета. Ничего не подозревающая женщина выполнила просьбу «арендаторов» и вскоре с ее карты списали все сбережения – 97 500 рублей.

В свою очередь, 24-летний липчанин планировал приобрести жилье. На сайте он нашел соответствующее объявление и связался с «продавцом». Тот попросил его внести задаток в счет будущей покупки. Когда молодой человек перевел 10 тыс. рублей, «продавец» перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.