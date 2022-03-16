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Противодействие коррупции осуществляется по нескольким направлением, одним из которых является борьба с ней, т.е. выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности.

Так, 11.12.2021 жительница Становлянского района Липецкой области, действуя в своих интересах, осознавая факт совершения административного правонарушения и опасаясь привлечения к административной ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), желая избежать административной ответственности, попыталась передать полицейскому незаконное вознаграждение в размере 800 руб.

Сотрудник полиции от получения взятки, за что правонарушительница в присутствии посторонних оскорбила его в грубой форме.

Указанные действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 У РФ и ст. 319 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.