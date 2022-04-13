В регионе

Жительница Становлянского района оскорбила полицейского за отказ взять взятку

8 минут назад
3 посмотрели

Читайте нас в

Приговором суда жительница Становлянского района Липецкой области признана виновной в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Как установлено материалами уголовного дела, 11.12.2021 подсудимая, желая избежать административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предложила сотруднику полиции за несоставление протокола об административном правонарушении взятку в размере 800 рублей.

Поскольку сотрудник полиции от взятки отказался, правонарушительница в присутствии посторонних оскорбила его, унизив честь и достоинство должностного лица.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, указанные действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ст. 319 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к штрафу в доход государства в размере 15 тыс. руб.

Сумма взятки также обращена в доход государства.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»