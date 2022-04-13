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Приговором суда жительница Становлянского района Липецкой области признана виновной в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Как установлено материалами уголовного дела, 11.12.2021 подсудимая, желая избежать административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предложила сотруднику полиции за несоставление протокола об административном правонарушении взятку в размере 800 рублей.

Поскольку сотрудник полиции от взятки отказался, правонарушительница в присутствии посторонних оскорбила его, унизив честь и достоинство должностного лица.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, указанные действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ст. 319 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к штрафу в доход государства в размере 15 тыс. руб.

Сумма взятки также обращена в доход государства.