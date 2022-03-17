Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Становлянского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По данным следствия, 11 декабря 2021 года 40-летняя жительница села Становое, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, была задержана сотрудниками полиции. При выяснении обстоятельств оказалось, что женщина проживает без документа, удостоверяющего личность (паспорта), что является административным правонарушением и влечет наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. С целью избежать ответственности правонарушительница, находясь в салоне патрульного автомобиля, передала сотруднику полиции взятку в сумме 800 рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за подкуп должностных лиц, женщина настаивала на своём. От незаконного денежного вознаграждения полицейский оказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы. Недовольная таким развитием событий фигурантка в присутствии понятых оскорбила полицейского, высказавшись в его адрес грубой нецензурной бранью, чем унизила честь и достоинство сержанта полиции.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурантка признала и активно способствовала следствию. В кратчайшие сроки следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Покушение на дачу мелкой взятки влечет наказание вплоть до 1 года лишения свободы, а за оскорбление полицейского — до 1 года исправительных работ.