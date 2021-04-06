Приговором Становлянского районного суда ранее не судимая жительница муниципального района, 1976 г.р., признана виновной в причинении потерпевшему средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья.

Как установлено материалами уголовного дела, 13 июня в ходе ссоры с потерпевшим, находящимся в салоне автомобиля «Пежо», подсудимая нанесла ему не менее 5 ударов кулаком в область лица, а затем, заломив его руку, используя в качестве оружия неустановленный следствием предмет – еще 22 удара по кистям рук, а также 1 – по голове. ходе следствия действия подсудимой квалифицированы по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ.

Учитывая полное признание вины, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком – 1 год.

В случае, если условно осужденная в течение испытательного срока будет привлекаться к административной ответственности, систематически не исполнять возложенные на нее судом обязанности либо скроется от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором, сообщили в прокуратуре Липецкой области.