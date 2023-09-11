Продолжается прием заявок на проект Минэкономразвития «Мама-предприниматель». Он реализуется на базе Центров «Мой бизнес» в 63 регионах. В Липецкой области проект проводится в четвертый раз. Его главная цель – помочь женщинам с детьми открыть свое дело.

«Помочь воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно, – одно из приоритетных направлений деятельности профильных служб и ведомств Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Программа «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехваткой знаний о ведении бизнеса и отсутствием стартового капитала. В этом году в программе примут участие более 1500 женщин. Помимо главного приза успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка — бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях, рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участие в программе бесплатное. На протяжении тренингов участниц ждут лекции, практические упражнения, бизнес-экскурсии, общение с наставниками. В течение интенсива каждая из женщин будет готовить бизнес-план своего проекта. В финальный день состоится защита идей участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на сайте мамапредприниматель.рф. Заявки принимаются до 15 сентября включительно.

В этом году Корпорация МСП полностью обновила образовательную программу. В течение пяти дней ее участницы разработают и подготовят под ключ свои предпринимательские проекты. Они пройдут все этапы: от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития, разработки стратегии и упаковки готовой идеи бизнеса. На каждом отрезке помогать и консультировать участниц будут опытные эксперты. В финале каждая из них представит на суд жюри конкурса свои полноценные бизнес-проекты в формате инвестиционных презентаций. Фактически они преодолеют весь путь, который проходит начинающий предприниматель от момента появления идеи до привлечения к ее реализации инвесторов.