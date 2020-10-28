Жительницы Липецкой области могут бесплатно обучиться основам бизнеса

Федеральная образовательная программа по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» стартует 16 ноября в Липецке. Она разработана для женщин, которые хотят открыть свое дело. «Помочь воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно, – одно из приоритетных направлений деятельности профильных служб и ведомств Липецкой области», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

К участию приглашаются мамы несовершеннолетних детей и женщины в декретном отпуске. «Формат занятости не имеет значения, – уточнили организаторы. – Не важно, сидите ли вы дома с детьми, работаете по найму или являетесь самозанятой. Мы будем рады видеть вас в списке участниц. Единственное условие: если у вас есть свой бизнес (ИП или ООО), то ему не должно быть более одного года на момент реализации программы в регионе».

Участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до презентации рабочего бизнес-плана. «Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 9 ноября 2020 года. Заполните анкету и опишите свою бизнес-идею максимально подробно – от этого зависит, пройдете ли вы конкурсный отбор», – подчеркнули организаторы.

Пятидневный курс пройдет в Липецке с 16 по 20 ноября. Место проведения с 16 по 19 ноября – Липецк, улица Кузнечная, 8, конференц-зал центра «Мой бизнес». О месте проведения финального дня (20 ноября) участницам сообщат дополнительно.

На обучении опытные бизнес-тренеры и профильные эксперты расскажут:

– как определить свой рынок и целевую аудиторию;

– как построить бизнес-модель и рассчитать финансовый план;

– как не ошибиться в выборе налоговой системы;

– как выстроить грамотный маркетинг и продвижение своего продукта;

– как провести эффектную презентацию собственного проекта.

В финале обучения каждая участница представит свой бизнес-план на суд жюри. Победительница получит грант на реализацию проекта в размере 100 тысяч рублей от фонда Amway «В ответе за будущее». По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам +7(4742)-37-13-18 и 89103555727, а также написать на электронную почту rmv@liptpp.ru, Маргарита Болдырева.