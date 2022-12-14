Общество

Жительницы Верхней Матрёнки вяжут теплые носки для наших бойцов

1 час назад
11 посмотрели

Читайте нас в

Участники проекта «Активное долголетие» и сотрудники ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиала № 4 по Добринскому району провели патриотическую благотворительную акцию «С теплом и заботой».

За большим столом собрались жительницы с. Верхняя Матрёнка. Они вяжут не просто носочки, это теплые обереги для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Приглашаем всех жителей нашего района присоединиться к проекту «Активное долголетие». За более подробной информацией можно обратиться в ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиал № 4 по Добринскому району по телефонам: 8 (47462) 2-21-07, 8-800-450-48-48, 1111.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments