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Участники проекта «Активное долголетие» и сотрудники ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиала № 4 по Добринскому району провели патриотическую благотворительную акцию «С теплом и заботой».

За большим столом собрались жительницы с. Верхняя Матрёнка. Они вяжут не просто носочки, это теплые обереги для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Приглашаем всех жителей нашего района присоединиться к проекту «Активное долголетие». За более подробной информацией можно обратиться в ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиал № 4 по Добринскому району по телефонам: 8 (47462) 2-21-07, 8-800-450-48-48, 1111.