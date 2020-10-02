Жителя Добринского района будут судить за нападение на главу сельсовета и угрозу следователю

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Добринского района.

По данным следствия, днём 7 июня 2019 года обвиняемый нанес удар головой по лицу главы сельского поселения, прибывшего для проверки сообщения о выходе диких лис к населенному пункту.

Насилие фигурант применил после того, как глава сделал ему замечание по поводу зарослей вокруг домовладения, потребовав от хозяина их убрать. Недовольный действиями представителя власти обвиняемый схватил его за плечи, притянул к себе и ударом головой в лицо, сбив его с ног. При падении глава поселения упал, ударившись затылком о землю.

В результате противоправных действий фигуранта потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма, последствия которой эксперты расценили, как легкий вред здоровью. О произошедшем глава поселения сообщил в следственные органы.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. При проведении очной ставки 9 января 2020 года фигурант, являясь подозреваемым, будучи недовольным тем, что следователь следственного отдела по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области вручает повестку его матери о вызове на допрос, стал угрожать офицеру расправой. Агрессивно настроенный фигурант высказал в адрес следователя угрозу убийством и причинением вреда его здоровью. Закатав рукава, продемонстрировал возможность осуществления высказанной угрозы.

Учитывая новый эпизод преступной деятельности фигуранта, уголовное дело было изъято из производства территориального следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступлений фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности. К его доводам следствие отнеслось критически и опровергло собранными доказательствами, в основе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинения вреда здоровью, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.