В с. Ивановка Добринского района у 20-летнего гражданина неизвестный мошенническим путем под предлогом покупки автомобиля ВАЗ-21093 похитил деньги за машину.

Двое друзей: покупатель из другого региона и подозреваемый, житель Добринского района, увидели объявление о продаже автомобиля и приехали посмотреть машину. Покупатель решает купить машину, и, сговорившись на 18 000 рублей, переводит деньги на карту своего друга, для того, что он перевел деньги продавцу. Забирает машину и уезжает домой.

Подозреваемый, имея умысел на хищение денежных средств, присваивает их себе. Введя в заблуждение продавца, говорит, что деньги ему перевел.

Последний, не дождавшись денег, обращается за помощью в полицию. Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 18-летний житель Добринского района. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.