Жителя Добринского района подозревают в краже сумки с кошельком у грязинца

12 августа в ОМВД России по Грязинскому району обратился 56-летний гражданин с заявлением о том, что вечером 11 августа на остановке общественного транспорта у дома по ул. Орджоникидзе из его сумки украли кошелек, в котором находились деньги в сумме 2700 рублей и банковская карта. С этой банковской карты впоследствии похитили 4863 рубля, оплатив покупку бесконтактным способом в магазине.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий 39-летний житель Добринского района.

Подозреваемый пояснил произошедшее так. Проходя мимо остановки общественного транспорта, увидел мужчину, находившегося в сильном алкогольном опьянении, кошелек которого лежал на земле рядом с ним. Подозреваемый кошелек поднял и присвоил себе. Деньги из кошелька и с банковской карты потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ведется расследование.