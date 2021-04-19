Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Добринского района, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинения вреда здоровью, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования).

Следствием и судом установлено, что днём 7 июня 2019 года подсудимый нанес удар головой по лицу главы сельского поселения, прибывшего для проверки сообщения о выходе диких лис к населенному пункту. Насилие фигурант применил после того, как глава сделал ему замечание по поводу зарослей вокруг домовладения, потребовав от хозяина их убрать.

Недовольный действиями представителя власти, подсудимый схватил его за плечи, притянул к себе и ударом головой в лицо сбил с ног. При падении глава поселения упал, ударившись затылком о землю. В результате противоправных действий фигуранта потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма, последствия которой эксперты расценили, как легкий вред здоровью. О произошедшем глава поселения сообщил в следственные органы.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. При проведении очной ставки 9 января 2020 года фигурант, являясь подозреваемым, будучи недовольным тем, что следователь следственного отдела по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области вручает повестку его матери о вызове на допрос, стал угрожать офицеру расправой. Агрессивно настроенный фигурант высказал в адрес следователя угрозу убийством и причинением вреда его здоровью. Закатав рукава, продемонстрировал возможность осуществления высказанной угрозы.

Учитывая новый эпизод преступной деятельности фигуранта, уголовное дело было изъято из производства территориального следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступлений фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности. К его доводам следствие отнеслось критически и опровергло собранными доказательствами, в основе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказаниев виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.