Прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту публичного оскорбления представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей, а также применении насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти.

По версии следствия, в ноябре прошлого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний житель одного из сельских поселений муниципального района был задержан полицейскими за употребление наркотических средств и психоактивных веществ без назначения врача.

В отделении полиции, куда был доставлен задержанный для составления протокола об административном правонарушении, в присутствии посторонних лиц он в нецензурной форме оскорблял сотрудников полиции, высказывал в их адрес угрозы физической расправы.

В этой связи в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого ему было предъявлено обвинение по ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.