Читайте нас в

Прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя района, 1989 г. рождения, по обвинению в публичном оскорблении и высказывании угроз применения насилия в адрес представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Так, 16.12.2020 оперуполномоченный территориального отдела полиции прибыл по вызову в связи с угрозами обвиняемого применить насилие в отношении заявительницы.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к окружающим.

Увидев сотрудника полиции, он в грубой неприличной форме оскорбил его, а также высказал угрозы насилием.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследование которого дебоширу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.