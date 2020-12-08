Жителя Долгоруковского района признали виновным в применении насилия и оскорблении полицейского

Житель Долгоруковского района признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти, а также публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Так, в июле этого года в ходе проверки сотрудниками полиции информации о причастности 34-летнего жителя одного из сельских поселений муниципального района к совершению серии квартирных краж, последний, умышленно нанес инспектору ДПС удар ногой в область бедра, причинив физическую боль.

При этом мужчина, осознавая, что полицейские находятся при исполнении своих служебных обязанностей, в присутствии посторонних лиц оскорблял их в грубой нецензурной форме.

Указанные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ.

Подсудимый полностью признал вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Долгоруковского района.