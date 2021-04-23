Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32 – летнему жителю города Лебедянь, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что днем 16 октября 2017 года в одной из квартир дома по улице Заводская города Лебедянь подсудимый распивал спиртные напитки в компании знакомых. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. Не стерпев обиду подсудимый, проживавший по соседству, ушел за битой, а вернувшись, нанес 32-летнему оппоненту два удара по голове так, что бита сломалась.

В результате закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Его тело подсудимый вынес из квартиры и оставил у подъезда под деревом.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Присяжные сочли вину фигуранта в совершении преступления установленной и доказанной. Единым было мнение и о том, что он заслуживает снисхождения при назначении наказания.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.