Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 19 февраля 2021 года в частном доме по улице Куйбышева в городе Грязи обнаружено тело 79-летней хозяйки с множественными колото-резаными ранами лица, шеи и грудной клетки. При осмотре места происшествия получены доказательства причастности к особо тяжкому преступлению сына потерпевшей, на одежде которого обнаружены следы крови.

Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По изъятым следователем на месте происшествия уликам назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Фото: СУ СК России по Липецкой области