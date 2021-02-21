Отделом дознания УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Установлено, что в марте 2020 года обвиняемый решил взять кредит для восстановления своего материального положения. Обвиняемый знал, что для получения кредита требуется постоянное место работы, справка о размере дохода и иные документы подтверждающие материальную состоятельность. Поскольку официального места работы у него не было, он осознавал, что в выдаче кредита ему будет отказано и решил оформить на своё имя потребительский кредит с использованием сети Интернет. В анкете-заявлении на получение кредита обвиняемый умышленно указал неверные сведения о месте работы, размере заработной платы и об адресе своего проживания. Через 5 минут, его заявка была рассмотрена, одобрена и на его контактный номер телефона поступило смс-сообщение с кодом подтверждения о переводе денежных средств в размере 5500 рублей. Денежные средства обвиняемый потратил на личные нужды. При этом злоумышленник свои обязательства перед кредитной организацией не исполнял, платежи по кредиту ни разу не платил. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью и раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкуой области.