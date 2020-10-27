Жителя Становлянского района будут судить за семейное насилие. Второй раз за год избил сожительницу

Жителя Становлянского района будут судить за семейное насилие. Материалами уголовного дела установлено, что в марте 2020 года обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за нанесение побоев сожительнице.

Однако это буяна не остепенило. Уже 1 сентября он вновь ударил сожительницу кулаком в лицо.

Поскольку суды в настоящее время не наделены правом возбуждения уголовных дел данной категории, с согласия прокурора орган дознания возбудил уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Признав собранные доказательства законными и обоснованными, прокурор Становлянского района направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста на срок до 3 месяцев, сообщает прокуратура Становлянского района.