Жителя Талицкого Чамлыка привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Приговором Добринского районного суда уроженец с. Талицкий Чамлык признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Материалами уголовного дела установлено, что подсудимый обнаружил в гараже мелкокалиберный карабин иностранного производства, два военных патрона образца 1974 года, 8750 спортивно-охотничьих патронов.

Указанные предметы подсудимый перенес в свой дом и хранил, пока их не обнаруженили и изъятили сотрудники полиции.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.