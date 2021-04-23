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По версии следствия в ночь на 2.01.2021 житель Тербунского района 1984 года рождения, управляя автомобилем марки «ВА3-21099», допустил наезд на бетонный столб, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Однако по «горячим» следам личность водителя была установлена и по месту его жительства для выяснения обстоятельств ДТП прибыл инспектор ГИБДД МОМВД России «Тербунский».

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц, оскорбил полицейского, находящегося при исполнении должностных обязанностей, в нецензурной форме, унизив его честь и достоинство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.319 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, сообщает прокуратура Тербунского района.