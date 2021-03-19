Прокуратура Усманского района провела проверку по информации управления ФСБ России по Липецкой области по факту распространения в социальной сети экстремистских материалов.

Установлено, что житель района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил изображение символики, запрещенной в Российской Федерации организации, признанной террористической решением Верховного суда Российской Федерации от 08.02.2010.

Указанный фотоматериал находился в публичном доступе.

По результатам проверки в отношении правонарушителя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещено федеральными законами).

На основании акта прокурорского реагирования виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.

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