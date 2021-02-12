Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Студенки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 11 февраля 2021 года в частном доме по улице Первомайская в селе Студенки обнаружено тело 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. При осмотре места происшествия получены доказательства причастности к убийству селянина его соседа, в компании которого потерпевший незадолго до смерти распивал спиртные напитки.

Подозреваемый задержан, следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.