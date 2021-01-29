Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения тел двух мужчин 67 и 29 лет на территории частного домовладения в селе Воловчик Воловского района заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц). Им оказался 35-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 9 января 2021 года обвиняемый совместно с 29-летним сводным братом договорились об убийстве своего 67-летнего отчима. Будучи в состоянии алкогольного опьянения пасынки задушили лежащего на кровати хозяина дома, при этом удерживали его, лишая возможности сопротивляться. В результате асфиксии пенсионер скончался. С целью скрыть следы преступления тело потерпевшего с его личными вещами злоумышленники поместили в железную бочку, находившуюся во дворе дома, и подожгли.

Спустя две недели после убийства между подельниками произошла драка, в ходе которой фигурант нанес младшему брату удары по голове и телу металлическим ломом, причинив сочетанную травму. От полученных повреждений молодой человек скончался.

По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.