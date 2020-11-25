Жителя Задонского района обвиняют в размещении в соцсети экстремистских материалов

Прокуратура Задонского района совместно с УМВД России по Липецкой области провела проверку по факту размещения в социальной сети экстремистских материалов.

Установлено, что 40-летний житель Задонского района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал нацистскую символику, а также символику запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации.

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами влечет административную ответственность по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до двух 2 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

В этой связи в отношении пользователя сети прокурор возбудил дела об административном правонарушении, которые направлены в суд для рассмотрения по существу.

Запрещенные материалы в добровольном порядке удалены правонарушителем, сообщает прокуратура Задонского района.