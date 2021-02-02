Прокурор Задонского района направил в суд уголовное дело, возбужденное по факту вандализма.

По версии следствия, вечером 10 декабря 2020 г. 36-летний безработный гражданин, находясь у здания администрации сельского поселения Хмелинецкий сельсовет, умышленно повредил «Доску трудовой гордости села», причинив сельской администрации ущерб на сумму 11 680 рублей.

В ходе возбужденного по данному факту уголовного дела действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Задонского района.