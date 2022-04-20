Состоялось выездное совещание по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирного дома №15 по улице Астраханская. Специалисты департамента ЖКХ Липецка, регионального ФКР Липецкой области, УК и проектной организации осмотрели общежитие и пояснили жителям, как будут решаться проблемы дома.

Напомним, пятиэтажка 1985 года постройки уже несколько лет нуждается в серьезном обновлении – в подвале течет канализация, местами повреждена проводка, нуждается в замене система водоснабжения. Жильцы просили представителей городской и областной администраций помочь с проведением капитального ремонта, который стоял в плане лишь на 2029 год, – работы перенесли на лето 2019 года. Но жители отказались предоставить доступ к производству работ, хотели признать общежитие непригодным для проживания. Между тем экспертиза специальной межведомственной комиссий не нашла для этого оснований.

Создать пригодные для проживания условия в доме планируется в несколько этапов.

Представители УК на собрании пояснили жителям, что очистят подвальные помещения от бытового мусора и осушат их, чтобы дать возможность нормально жить людям до проведения капитального ремонта, а также создадут чат с собственниками помещений, где будут размещать важную информацию по поводу предстоящих работ. С 1 апреля к обслуживанию пятиэтажки приступило ООО «Перспектива». Ранее постоянной управляющей компании, которая занималась бы текущим ремонтом, у дома не было.

Далее в общежитии запланировано провести комплексный капитальный ремонт, куда будет входить замена инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт кровли, фасада и подвала. По региональной программе капитальный ремонт в доме по адресу Астраханская, 15 намечен на 2023 год, но работы планируется начать раньше.

«Мы понимаем важность задачи – необходимо выполнить капитальный ремонт в данном доме в максимально сжатые сроки. Указанные работы мы начнем в этом году, то есть раньше, чем предполагалось региональной программой. Необходимо помнить, насколько быстро будет завершен капремонт, зависит не только от подрядной организации, но и от управляющей компании, которой необходимо сделать уборку в подвале и предоставить доступ для проведения работ, а также от самих жильцов, которым необходимо обеспечить доступ в квартиры для ремонта общедомового имущества», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Одновременно будет прорабатываться на уровне муниципалитета вопрос о ремонте вентиляции и мест общего пользования.