Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием её беспомощного состояния).

По данным следствия, в ночь на 21 августа 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки с гостившей у него супружеской парой с детьми. Уходя, гости оставили спавшую в доме фигуранта свою старшую дочь до утра. Воспользовавшись их отсутствием, обвиняемый разбудил 8-летнюю девочку и, чтобы не тревожить своих детей, отвел её в баню, где совершил в отношении неё действия сексуального характера.

О произошедшем потерпевшая утром рассказала родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка он не признал, выдвинув версию о непричастности. К его доводам следствие отнеслось критически, расценив их как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами. В их основе результаты следственных действий и судебных экспертиз, подтверждающие его причастность к совершению особо тяжкого преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Преступления против половой неприкосновенности детей относятся к категории особо тяжких, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.