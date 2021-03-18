Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия).

По данным следствия, днем 11 марта 2021 года подозреваемый, желая решить вопрос о прекращении проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УЭБ и ПК России по сообщению о мошенничестве при получении субсидий на развитие КФХ, предложил полицейскому взятку в сумме 15 тысяч рублей.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам указанной проверки.

Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о противозаконности действий и ответственности за коррупционное преступление, фигурант, находившийся в салоне служебного автомобиля, положил в бардачок купюру достоинством 1000 рублей, намереваясь оставшуюся сумму передать позже.

Вопреки ожиданиям офицер от незаконного вознаграждения отказался и о произошедшем сообщил в следственные органы регионального СК России.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.